Станет ли Путин президентом союзного государства?

5 лет нет не такой уж большой срок. Поэтому не только среди российских политологов, в том числе, и политиков чувствуется определенная тревога: что же будет после 2024 года?

Напомним, что в 2024 г. в России состоятся очередные президентские выборы и уже известно, что президент В.Путин на этих выборах участвовать не будет. Поэтому пост-путинская эра в России уже не предмет академической или прикладной политологии, но причина самых серьезных внутри-властных и внутри-аппаратных шевелений, даже заметных волнений.

Нынешнему российскому президенту в 2024 г. будет 72 года. Возраст, конечно, не молодежный, но и не старческий. Вдобавок, правители России, как правило, так деформируют страну, что приходится говорить не о стране, как таковой, а о чьей – то, например, в свое время была Россия Романовых.

Потом последовала большевистская, точнее формально социалистическая, а так полуфеодальная сталинская Русь, за этим пришла хрущевская, застойная-брежневская, ельцинская, и, наконец, путинская Россия…

Все эти модели власти были похожи друг на друга только тем, что были сильно персонифицированы, а не институциональными изменениями, как происходило в других странах. Поэтому выражение «Государство – это я» хоть и было произнесено в европейских монархиях, все –таки лучше подходило и теперь подходит российским правителям.

Тогда возникает вопрос: кто же заменит В.Путина? Если этим человеком в очередной раз не станет глава правительства России Д.Медведев, мы будем сильно удивлены.

Уже наблюдаются первые признаки очередной властной ротации: Д.Медведев проводит расширенные пресс-конференции, нередко появляются статьи о пост-путинской эре в российской политике, где анализируются возможные сценарии с участием председателя российского правительства.

Но чувствуется, что многим по душе не пенсионер Путин, а человек, сохранивший свою тень над властью и государством. Подобное, как известно, недавно реализовалось в Казахстане – первый президент стал национальным лидером страны с конституционными гарантиями и полномочиями. Понятно, что такое не может реализоваться в России. Но, как ни странно, и тут для Путина ищется пост-президентский статус, например, президент союзного государства (имеется в виду союз России и Беларуси) и, если с этой целью российские политики и дипломаты серьезно возьмутся за объединение двух государств, мы опять же не будем удивлены.

Есть такая русская поговорка, что дыма без огня не бывает. Буквально, на днях белорусский президент заявил, что его страна в состав никакого государства не вступит. Заметим, что это заявление сделано перед очередной встречей Путин – Лукашенко, в ходе которой обсуждались именно проблемы интеграции между двумя странами и то, что почти после тридцати лет независимости, суверенитет Беларуси еще носит условный характер, это нас не только удивляет, но и сильно огорчает.

Но тут есть еще один момент. Независимость и суверенитет Беларуси стали предметами политической конъюнктуры благодаря президенту Лукашенко. В зависимости от политических интересов, в зависимости от давления со стороны России или Запада меняются и емкость – содержание белорусского суверенитета: да, родина некогда любимого нами писателя В.Быкова то становится абсолютно независимой, то, наоборот, превращается в спутницу Москвы.

Интересным моментом является такое обстоятельство, что для Белокаменной союз, даже последующая тесная интеграция и слияние с Беларусью, не является предметом политических игр – в Москве в это верят и этого хотят, хотя не только влиятельные местные, но и зарубежные экономисты не раз предупреждали, что, если Россия хочет погрузиться в «черную дыру» пусть даст старт интеграционным процессам с Беларусью…

Нас могут спросить, что какое отношение это имеет к Азербайджану? Конечно, прямого, непосредственного отношения нет – в отличие от Беларуси Азербайджан не манипулирует своим суверенитетом; тут, раз навсегда заявлено, что независимость страны имеет необратимый характер.

Но то, что происходит в России сильно отражается на политической палитре региона. Плюс, мы до сих пор не решили карабахскую проблему, которая в любом случае, ограничивает наше политико-дипломатическое поле для маневров – ведь, Россия, в отличие от Франции и США, не является просто-напросто сопредседателем, который посредничает между конфликтующими сторонами, чтобы положить конец конфликту. Нет, роль и возможности России в этом процессе совсем иные – об этом все знают, но в то же время, все дружно молчат…

Буквально, несколько дней назад мы с нетерпением ждали визита российского министра иностранных дел и конечно же, встречу министров иностранных дел конфликтующих сторон в Братиславе.

Но произошло ли что–то заметное и позитивное? Сбылись ли наши ожидания?

Да, российский министр похвастался только тем, что, благодаря ему возобновились поездки журналистов, а что касается встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, говорили они 3.5 часа, но никакого результата; только стало известно, что в начале следующего года будет очередная встреча…

Теперь Вам, дорогие читатели, понятно, почему мы еще долго будем настраиваться на северную волну?

Дело в том, что до тех пор, пока Россия не найдет свое место в регионе и мире, и нам покоя не будет — мы будем вынуждены постоянно следить за различными политическими сценариями, которые проходят или могут пройти в политическом театре нашего северного соседа…