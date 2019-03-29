Стамбул для Эрдогана – это и есть Турция, и проигрывать его он не собирается

До муниципальных выборов в Турции осталось два дня. Следует подчеркнуть, что данные муниципальные выборы самые интересные из всех, которые проходили до сих пор. На этот раз власть и оппозиция столкнулись друг с другом в лице блоков. С одной стороны — это блок Народный союз, куда входят две основные оппозиционные партии – это Народно-республиканская партия Кемаля Кылычдароглу и «Хорошая партия» (İYİ), которую возглавляет Мераль Акшенер. Еще одна оппозиционная партия — Партия «Благоденствия» (Сеадет) — это исламская партия (эрбакановская команда), в свое время Эрдоган отделился от них — которая во время президентских и парламентских выборах прошедших в июне прошлого года также входившая в этот блок, на этот раз выступает самостоятельно. Несмотря на это партию «Благоденствия» можно считать союзницей блока Народный союз.

А с другой стороны, это Республиканский союз, куда входят правящая партия ПСР и Партия национального движения (ПНД), которую возглавляет Довлет Бахчели.

Как отметил в беседе с # известный журналист, экс генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Ибрагим Небиоглу, основная борьба на муниципальных выборах в Турции идет в трех больших городах — Стамбул, Анкара и Измир — и победа в этих городах – будет определяющей.

«Стамбул — самый большой экономический и культурный центр страны, Анкара – столица и политический центр, а Измир – это один из крупнейших городов Турции, который играет немаловажную роль в политике и экономике страны», — сказал эксперт.

Как показывают социологические опросы, разница в рейтинге между оппозицией и властью в этих трех городах небольшая – всего 5-6%. Правда, президент страны Эрдоган резко критиковал данные организации, обвиняя их в том, что «они манипулируют общественным сознанием».

Говоря о сегодняшнем положении дел Небиоглу, сказал, что пока кандидаты в основных городах идут вровень, 1-2% голосов могут все решить и немаловажную роль играет то, кем является сам кандидат.

«Как показали последние социологические опросы, ситуация такова: в Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал 49,8%, а бывший министр экологии и градостроительства Мехмед Озхасеки (правительство) – 47,7%. Кстати, у Яваша есть некоторое преимущество: он раньше состоял в партии ПНД (партия народного движения) — это большой дивиденд, так как за него будут голосовать не только республиканцы, но и националисты и некоторые исламистские движения.

Фраза Эрдогана о том, что если «народ изберет Яваша, то мы после выборов отменим это решение» шокировала и турецкую общественность, и весь мир. Но и Яваш в долгу не остался, сказав, что это не серьезно: «Допускать участвовать на выборах можно, а побеждать нельзя. Зачем тогда нужны выборы?», — рассказывает эксперт.

Несколько иначе складывается ситуация в Стамбуле, говорит Ибрагим Набиоглу, от правящей партии на выборы идет Бинали Йылдырым, которого все знают, в силу политического веса и громкой карьеры.

«Он был премьер-министром страны, и за него готовы отдать голоса 49,3% , а у его оппонента Акрама Имамоглу, молодого и перспективного кадра 48,6%. Огромную роль играет то, что Бинали Йылдырым – это политическая фигура, его узнаваемость и популярность среди населения высока. Его практически все знают, как человека, который много сделал для Турции», — говорит Небиоглу.

Анализируя предвыборную гонку в Измире, эксперт отметил, что этот город всегда был оппозиционным.

«Кандидат от властей Нихат Зейбекчи — бывший министр экономики, а его оппонент Тундж Сойер — успешный председатель одного из измирских пригородов. Следует отметить, что в Измире всегда были сильны позиции Республиканцев. Для них проиграть Измир – подобно смерти. То же самое можно сказать и о правящей партии, для них победить в Измире – будет одной из больших побед в политической карьере, потому что голубая мечта исламистов — взять «последний Бастион» турецкой оппозиции», — подчеркнул он.

Свою политическую карьеру Эрдоган начинал с муниципалитета Стамбула, это его родной город, и, кстати, здесь у него сильная электоральная база. Стоит также подчеркнуть, что на момент когда Эрдоган стал главой муниципалитета, городская казна была пуста, но в результате управленческого мастерства, Стамбул расцвел. Это и стало отправной точкой для нынешнего президента, его популярность в стране начала стремительно расти. По сути, Стамбул стал для него прекрасной площадкой проявить себя как управленца. Поэтому Стамбул для Эрдогана – это и есть Турция, и проигрывать его он не собирается.

«Акрам Имамоглу был главой муниципалитета Бейликдузу в Стамбуле. Это отдаленный от центра район, и там практически никто не хотел жить, но он смог превратить Бейликдузу в европейский образцовый район с неимоверной инфраструктурой, отвечающей всем стандартам. Если раньше там никто не хотел покупать квартиры, сейчас это один из густонаселенных районов Стамбула.

Другой важный момент на этих выборах это то, что Эрдоган принимает в них активное участие. Например, на последнем митинге в Стамбуле, Бинали Йылдырым вышел к народу и заявил, что о его программе расскажет сам президент Эрдоган. То есть получается, что у Бинали Йылдырыма никаких планов нет, все планы по Стамбулу – это планы Эрдогана. Найти второго политика, который так сильно влюблен в этот город невозможно, и у него это не отнять. У него огромные планы на Стамбул: построить новый канал между Черным и Мраморным морями, инфраструктурные проекты и так далее. То есть для Эрдогана Стамбул – это все», — добавил Небиоглу.

Стоит также подчеркнуть, что правящая партия всегда на выборы идет с новыми лозунгами и слоганами, на этот раз главным словом выборов стало слово — «beka» (выживание, продолжительность – имеется ввиду государство). Возможно, таким образом правительство посылает своеобразный месседж народу о том, что если к власти придет оппозиция, государственность будет разрушена.

«Они аргументируют это тем, что оппозиция вошла в сепаратный сговор с ПКК и ФЕТО. В случае же удачи некоторых кандидатов их привлекут к ответственности, твердят правительственные лица. Эрдоган — очень сильный политик и сильный стратег. Он понимает, что сегодня ситуация совершенно иная.

Экономически страна сильно ослабла, сложнейшая внешнеполитическая ситуация, непонятные отношения с США. В данный момент людей больше интересует их экономическое положение, а оно налицо: инфляция, безработица, девальвация, валютные резервы быстро «тают».

По большому счету, правящая партия в целом выиграет выборы, но не наберет тех процентов, которые набирала на предыдущих. С другой стороны, уменьшение голосов на этих выборах, будет означать колоссальный удар по престижу правящей партии», — резюмировал политолог.

По мнению большинства западных наблюдателей, кризис экономики Турции и вслед за ним уменьшение поддержки правящей партии – это начало конца Эрдогана.