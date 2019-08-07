Стало известно время праздничного намаза в Азербайджане в Гурбан байрамы

Объявлено время праздничного намаза в Азербайджане в Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, праздничный намаз будет совершен 12 августа в 08:00 в бакинской мечети «Аждарбей» и в 09:00 в мечети «Тезепир».

В то же время, праздничный намаз будет совершен во всех мечетях Азербайджана.

Скорее всего, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит праздничный намаз в мечети «Тезепир».

Отметим, что в связи с Гурбан байрамы 12 и 13 августа в Азербайджане будут нерабочими днями.

| 2019-08-07T16:08:45+00:00 7 августа 2019, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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