Стало известно об одобрении Трампом проведения кибератаки в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки, в результате которой были отключены иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет. Об этом сообщает газета Washinqton Post со ссылкой на источники в американской разведке.

В материале издания отмечается, что операция, осуществленная сотрудниками Киберкомандования США в координации с Центральным командованием американских вооруженных сил, прорабатывалась «неделями, если не месяцами». Предложение о проведении кибератаки поступило после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе, которые, по данным американских властей, совершил Тегеран.

В Белом доме и Киберкомандовании, в свою очередь, данную информацию комментировать не стали. «В рамках проводимой политики и обеспечения безопасности операций мы не обсуждаем операции, разведдеятельность и наши планы в киберпространстве», — заявила пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит.

Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. После атаки на суда в США заявили, что к ней причастен Иран.