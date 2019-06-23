Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды в ходе предстоящего саммита G20. Об этом в воскресенье, 23 июня, со ссылкой на агентство Kyodo пишет ТАСС.

Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.

Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме: Япония предложила учредить специального туроператора для организации экскурсий по российским островам и поставить туда специальные прессы для сокращения объема мусора. Россия же ожидала от японской стороны более крупных проектов: строительства мусороперерабатывающих заводов, а также отелей и другой туристической инфраструктуры.

О том, что Россия и Япония обсуждают перспективы совместного хозяйствования на островах, cтало известно в апреле текущего года. Помимо туризма и переработки отходов, сотрудничество планируется устанавливать в области аквакультуры, тепличных хозяйств и ветроэнергетики.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны (iz.ru).

| 2019-06-23T18:11:16+00:00 23 июня 2019, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss