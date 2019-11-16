Стало известно о начале передачи Украине задержанных Россией кораблей

Три украинских корабля — поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» — вышли из украинских портов, чтобы забрать суда, задержанные российскими властями в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает издание «Думская».

По информации журналистов портала, ночью Россия якобы передаст украинской стороне катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Встреча должна произойти в открытом море, примерно в 60 милях от Одессы. Утверждается, что Россия якобы «тянет корабли» из Керчи.

В России информацию о начале процесса передачи украинских кораблей пока не прокомментировали.

15 ноября, сообщалось, что Россия запланировала передать Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Однако позднее в Министерстве иностранных дел России эту информацию опровергли, заявив, что условием возвращения судов является гарантия их сохранности в качестве вещественных доказательств.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы (lenta.ru)