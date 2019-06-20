Стало известно, кто понесет флаг Азербайджана на открытии II Европейских игр в Минске

Как сообщил # глава делегации Азербайджана на Европейских Играх «Минск 2019»,

директор международного департамента НОК Анар Багиров, знаменосцем команды на церемонии открытия станет серебряный призер Олимпийских Игр-2016, известный дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг), являющийся одним из главных фаворитов предстоящей борьбы в Минске.

До церемонии открытия II Европейских игр остаются считанные часы, и уже завтра все смогут увидеть, какое шоу приготовил Минск в честь старта этого знакового спортивного события.

Торжественная церемония открытия Европейских игр состоится на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

Евроигры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.

Первые игры, как известно, прошли в Баку, с 12 по 28 июня 2015. А.Багиров также сообщил #, что Азербайджан представят 82 спортсмена. В целом же делегация Азербайджана в Беларуси состоит из 160 человек, включая руководящих лиц, тренеров, журналистов и т.д.

Представители нашей страны поборются за медали в 11 видах спорта, в то время как всего в программу соревнований включены 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный.

На Европейских игр будут разыграны 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов.

Всего в белорусскую столицу приедут около 4 000 спортсменов, около 2 000 тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут порядка 650 международных, а также 410 национальных судей по спорту.

Соревнования II Европейских игр 2019 пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чижовка-Арену».

Организация и проведение Игр в Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы.

Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республики Беларусь как социально -ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижению олимпийских ценностей, здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.

Азербайджанские спортсмены, которые завоюют медали на вторых Европейских играх в Минске, получат те же призовые, что и спортсмены, попавшие в призеры первых Европейских игр 2015 года в Баку.

Об этом журналистам накануне заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

Напомним, что азеобайджанские спортсмены, завоевавшие золотые медали на первых Евроиграх в Баку, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в качестве призовых получили 150 тысяч манатов, а их личный тренер – 75 тысяч манатов.

Обладатель серебряной медали бакинских Евроигр получил 80 тысяч манатов, а его тренер – 40 тысяч манатов.

Бронзовый призер Евроигр получил 50 тысяч манатов, а его тренер – 25 тысяч манатов.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.