Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

Лавров заявил, что Эддоган предупреждал о планах по началу военной операции против террористических группировок.

Он также отметил, что Турция соответственно покинет сирийские территории сразу после окончания операции, однако затруднился ответить, когда точно это произойдет.

| 2019-10-15T22:51:08+00:00 16 октября 2019, 00:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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