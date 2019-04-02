Стало известно как будут выплачивать компенсации по проблемным кредитам

В Азербайджане разработан механизм выплаты компенсаций для физических лиц, чья кредитная нагрузка увеличилась в результате девальваций 2015 года и определен порядок применения льгот по просроченным кредитам, сообщает во вторник Trend.

Соответствующий документ размещен на специальном портале Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

Порядок определяет, как и где физические лица могут получить свои компенсации. В частности, отмечается, что физические лица смогут получить компенсации в банках, клиентами которых они являются. Однако клиенты небанковских кредитных организаций или находящихся в процессе ликвидации банков смогут получить компенсации в филиалах почтового оператора.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.