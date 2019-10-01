Стало известно, что госсекретарь США присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

Издание подчеркивает, что ранее о присутствии Помпео при беседе двух лидеров известно не было. По оценкам источника газеты, эта информация грозит Белому дому большей вовлеченностью Госдепартамента в расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента, которая ранее была запущенна Палатой представителей Конгресса США, контролируемой Демократической партией. В пятницу законодатели потребовали от Помпео предоставить им документы, касающиеся контактов Трампа с его украинским коллегой, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников внешнеполитического ведомства. (ТАСС)