Сталлоне выложил видео спарринга с Де Ниро

Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своей инстаграме видео со спарринга с коллегой по цеху Робертом Де Ниро. На ролике оба боксируют. Сталлоне сделал подпись к выложенному посту, сообщает «Советский спорт».

«Несколько лет назад показывал Роберту Де Ниро боксерскую хореографию «разъяренный бык против итальянского жеребца»? На кого бы ты поставил? ( …Рокки с одной стороны )», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2013 году на экранах вышел фильм «Забойный реванш», где артисты исполнили главные роли. В картина рассказывается история двух бывших боксеров, которые решили спустя 30 лет вернуться на ринг ради одного финального матча, который должен будет уладить их спор, а также поправить финансовые дела.

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| 2019-01-06T22:21:28+00:00 7 января 2019, 00:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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