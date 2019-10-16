Стали известны заболевания-виновники осложнений при родах

В Азербайджане почти четверть завершивших беременность женщин в прошлом году страдали анемией, сообщает в среду Trend.

Анемия является самым главным заболеванием в Азербайджане, которое усложняет роды и с которым сталкиваются завершившие беременность женщины.

В прошлом году у 20,527 тысячи женщин ( 22,435 тысячи женщин в 2017 году) анемия стала основным заболеванием, усложнившим роды.

В прошлом году 26,851 тысячи таких женщин (27,397 тысячи женщин в 2017 году) болели анемией.

В 2011 году было обнаружено, что 4,769 тысячи женщин (6,567 тысячи в 2017 году) страдают протеинурией, отеками и гипертонией.

Осложнения при родах у 1353 женщин (у 2679 женщин в 2017 году) вызвали кровотечения из-за отделения плода, а у 1437 (2363 в 2017 году) — венозная гиперемия.

В то же время осложнения при родах у 444 (703 в 2017 году) женщин в Азербайджане были вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы, у 304 (309 в 2017 году) женщин — сахарным диабетом.

В прошлом году 113,522 тысячи женщин (130,830 тысячи в 2017 году) завершили беременность в медицинских учреждениях в Азербайджане, из которых роды 105,688 тысячи женщин (123,078 тысячи в 2017 году) начались в срок, а роды 3809 женщин (4714 в 2017 году) — раньше срока (28-36 недель).

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане произошло 17 случаев материнской смерти (во время беременности, при родах и в период послеродового кровотечения).