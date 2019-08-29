Стали известны все участники группового раунда Лиги чемпионов

В среду, 28 августа, закончились ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по результатам которой определились все участники группового этапа.
Последние вакантные места заняли Аякс, Брюгге и Славия.
Полный состав участников группового этапа ЛЧ выглядит следующим образом:
Англия: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм
Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия
Италия: Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта
Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг
Франция: ПСЖ, Лион, Лилль
Россия: Зенит, Локомотив Москва
Украина: Шахтер
Португалия: Бенфика
Австрия: Ред Булл Зальцбург
Греция: Олимпиакос
Хорватия: Динамо Загреб
Бельгия: Генк, Брюгге
Турция: Галатасарай
Нидерланды: Аякс
Сербия: Црвена Звезда
Чехия: Славия Прага
Отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа