Стали известны суммы госпошлин для аккредитации образовательных учреждений

Определена сумма госпошлины для аккредитации некоторых образовательных учреждений в Азербайджане.

Этот вопрос отражен в поправках к закону «О государственной пошлине», которые обсуждались на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса, передает в четверг Trend.

Согласно законопроекту, сумма госпошлины для аккредитации дошкольных образовательных учреждений определена в размере 2000 манатов, для аккредитации внешкольных образовательных учреждений в размере 5000 манатов. За аккредитацию средне-специальных образовательных учреждений, дополнительных образовательных учреждений и других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность необходимо оплатить госпошлину в размере 12000 манатов.

Поправки были приняты после голосования во втором чтении.