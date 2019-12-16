Стали известны страны Европы с самыми большими тратами на еду

Сильнее всего покупка еды ударяет по семейному бюджету жителей Украины. Меньше всего на продукты тратят в Люксембурге, Нидерландах и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Аналитики на основе данных национальных статистических служб за 2018 год составили рейтинг из 40 стран Европы по уровню расходов семей на питание.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины.

Так, люксембуржцы тратят на продукты 8,4% от семейного дохода. Также в число стран с наименьшими расходами вошли Нидерланды и Великобритания (по 10,6%), Ирландия (11,5%), Финляндия (11,7%).

Больше всех расходы на еду у украинцев (порядка 50% от доходов), жителей Казахстана (47,6%), Молдовы (43,8%), Северной Македонии (37,8%), Болгарии (36,5%), Беларуси (36,3%).

Больше всего на спиртное и сигареты тратят жители Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).