Стали известны самые дорогие и дешевые города мира

Согласно исследованию Prices and Earnings, самым дорогим городом мира оказались Цюрих и Женева. Следом за ними идут Осло, Копенгаген и Нью-Йорк. Всего в списке 77 позиция, причем Москва и Санкт-Петербург оказались на 54-м и 51-м местах соответственно, сообщает Московский Комсомолец.

Для сравнения, чтобы семья из четырех человек могла позволить себе минимальный набор продуктов, не сдавая при этом жилье в аренду, жителям Цюриха нужно зарабатывать не меньше 4165 долларов в месяц, а в Нью-Йорке – 3673 долларов. При этом в Москве нужно зарабатывать 2260 долларов, в Петербурге – 2300. Самым дешевым городом мира оказался Каир. Там семье из четырех человек нужно зарабатывать всего 1272 доллара в месяц.

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