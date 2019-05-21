Стали известны результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 14 апреля

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для 11-классников, состоявшихся 14 апреля.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=19, указав номер дела и серию удостоверения личности, можно ознакомиться с результатами своих ответов.

Результаты экзаменов также можно получить, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar.

В целях рассмотрения обращений в связи с результатами экзаменов в Государственном экзаменационном центре 30-31 мая и 3-5 июня с 10:00 по 17:00 будет действовать Апелляционная комиссия.

| 2019-05-21T18:07:27+00:00 21 мая 2019, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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