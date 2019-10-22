Стали известны подробности смерти дочери посла Ирана в России

Тело дочери иранского посла Мехди Санаи обнаружил случайный прохожий, сообщает «МК» со ссылкой рассказ мужчины.

По словам собеседника издания, тело находилось рядом с припаркованным автомобилем, у которого была помята стойка. При этом девушка была одета «по-домашнему», а на ногах у нее не было обуви.

Отмечается, что мужчина сразу вызвал бригаду скорой помощи.

Ранее посольство Ирана в Москве опровергло сообщения СМИ о самоубийстве дочери дипломата. По данным дипмиссии, причиной смерти стал сердечный приступ. (РИА Новости)

| 2019-10-22T16:14:15+00:00 22 октября 2019, 18:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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