Стали известны подробности смерти дочери посла Ирана в России

Тело дочери иранского посла Мехди Санаи обнаружил случайный прохожий, сообщает «МК» со ссылкой рассказ мужчины.

По словам собеседника издания, тело находилось рядом с припаркованным автомобилем, у которого была помята стойка. При этом девушка была одета «по-домашнему», а на ногах у нее не было обуви.

Отмечается, что мужчина сразу вызвал бригаду скорой помощи.

Ранее посольство Ирана в Москве опровергло сообщения СМИ о самоубийстве дочери дипломата. По данным дипмиссии, причиной смерти стал сердечный приступ. (РИА Новости)