Стали известны подробности о личностях устроивших взрывы на Шри-Ланке

Террористы, устроившие взрывы, в результате которых погибли 359 человек и ранены более 500, были из обеспеченных семей, один из них учился в Британии, сообщает Sky News.

«Мы убеждены, что один из террористов-смертников учился в Британии, а затем, возможно, в аспирантуре в Австралии», — заявил министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене.

Виджевардене добавил, что преступники были хорошо образованы и финансово независимы.

«Всего было девять нападавших. Личности восьми из них установлены. Среди террористов была женщина. Она совершила самоубийство, когда полиция пришла к ней с обыском», — добавил министр.

После атак террористов 60 человек на Шри-Ланке были арестованы властями, 32 из них все еще задержаны. Ожидаются дальнейшие аресты.(Газета.Ru)