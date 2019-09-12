Стали известны подробности личной жизни предполагаемого американского шпиона

Стали известны подробности личной жизни предполагаемого американского шпиона в России Олега Смоленкова. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, мужчина был дважды женат. С первой женой Региной Смоленков познакомился в студенческие годы. После свадьбы он вместе с женой поселился в квартире ее родителей. Затем супруги переехали в Вашингтон, где политик работал директором кооперативного магазина при посольстве. Спустя год после возвращения в Россию, супруги развелись.

Уточняется, что перед тем как скрыться, он предупредил тещу, что может задержаться в отпуске, и периодически звонил ей и своей матери.