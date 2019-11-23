Стали известны некоторые подробности взаимного визита журналистов из Азербайджана и Армении

«При поддержке офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ 17-21 ноября текущего года Азербайджаном и Арменией были организованы взаимные визиты представителей СМИ двух стран».

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что в рамках визита наши журналисты побывали в Армении, а также в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в том числе в Шуше.

«Армянские журналисты встретились с азербайджанскими коллегами, представителями НПО, академических кругов, а также с азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. В ходе пребывания в Азербайджане армянские журналисты также побывали в мусульманских, христианских и еврейских религиозных святилищах», — подчеркнула Л.Абдуллаева.

Азербайджанские журналисты посетили Нагорный Карабах, а армянские – Гянджу. Эту информацию распространил Sputnik Армения.

С армянской стороны в Азербайджан отправились обозреватель телеканала «Шант» Артем Ерканян, главный редактор информационного агентства «Медиамакс» Давид Алавердян и журналист Общественного телевидения Карабаха Эдгар Элбакян. Как можно увидеть на фотографии они сфотографировались на фоне Армянской церкви в Баку.

С азербайджанской стороны в Армению прибыл главный редактор информагентства Тренд Эльчин Валиев, корреспондент сайта 1news.az Эйшан Рустамов и корреспондент «Вестник Кавказа в Азербайджане» Орхан Елчуев.