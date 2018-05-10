Стали известны имена всех кандидатов на пост президента Турции

В Турции 9 мая, в 20.00 по местному времени истек срок сбора подписей для выдвижения кандидатов на пост главы государства в предстоящих внеочередных президентских и парламентских выборах назначенных на 24 июня. Напомним, что самовыдвиженцам и представителям внепарламентских партий для этого надо было собрать 100 000 подписей избирателей. Таковых было четверо: лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер, которой удалось собрать 255.582 подписей, председатель партии «Счастья» Темел Карамоллаоглу — 167.967, глава партии «Родина» Догу Перинчек — 118.575 подписей. А председателю партии «Справедливость» Ведждету Озю не удалось заручиться поддержкой нужного количества избирателей. Он собрал всего 3030 подписей.

Кандидатуры действующего президента Реджепа Таййипа Эрдогана, Мухаррема Инджи и Селахеддина Демирташа были выдвинуты соответственно представленными в парламенте Партией Справедливости и Развития, Народно-Республиканской Партией и Демократической Партией Народов.

В тот же день Высший избирательный совет Турции официально назвал имена кандидатов, которые будут бороться за высший государственный пост на предстоящих выборах. Это — Реджеп Таййип Эрдоган, Мухаррем Индже, Мераль Акшенер, Догу Перинчек, Темел Карамоллаоглу и Селахеддин Демирташ.

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