Стали известны имена ведущих церемонии вручения наград ФИФА

23 сентября в театре «Ла Скала» в Милане состоится ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Среди прочего, в этот вечер станут известны лауреаты призу лучшим игроку, тренеру, вратарю года, будет названо имя автора самого красивого гола года и объявлена символическая сборная года, сообщает sport24.ru.

17 сентября на официальном сайте ФИФА были названы имена ведущих церемонии. Ими станут легендарный голландский футболист Рууд Гуллит и известная итальянская телеведущая Илария Д’Амико.

Гуллит — бывшая звезда «Милана» и сборной Голландии, обладатель «Золотого мяча»-1987. Д’Амико — одна из самых известных личностей в итальянском мире спортивных трансляций. Она также является невестой и матерью сына голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Церемония вручения наград в Милане будет транслироваться в прямом эфире на FIFA.com и канале ФИФА в YouTube.