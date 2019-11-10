Стали известны имена россиян из доклада британского разведсообщества по РФ

Имена девяти бизнесменов российского происхождения — спонсоров Консервативной партии — упомянуты в докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности, посвященном незаконному, как считают авторы документа, участию России в британской политической жизни.

Доклад пока еще не опубликован, поскольку его оглашение заблокировано британским правительством, однако о его содержании стало известно изданию The Times.

В частности, в докладе упомянут бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, который за последние семь лет, по данным доклада, пожертвовал консерваторам 1,2 млн фунтов стерлингов. С 2011 года он является подданным Великобритании.

Крупным спонсором консерваторов, согласно The Times, в докладе названа и Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. Она лишь за прошлый год пожертвовала партии свыше 450 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме того, в докладе упоминается и имя Евгения Лебедева — сына Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard.

The Times напоминает, что Евгений Лебедев приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.

«Неизвестно, в какой части доклада — открытой или конфиденциальной — упомянуты эти имена», — отмечает The Times.

По данным издания, «британское разведсообщество разгневано задержкой публикации доклада, поскольку меры по защите чувствительной информации уже приняты». Однако, когда доклад может быть опубликован, пока неизвестно. (INTERFAX.RU)