Стали известны имена победителей «Премии национального кино» 2019 года

Союз кинематографистов Азербайджана назвал победителей «Премии национального кино» 2019 года.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, самый крупный приз структуры вручен народному артисту, кинодраматургу Рамизу Фаталиеву за вклад в азербайджанский и советский кинематограф.

Также в связи с 75-летним юбилеем и вклад в развитие национального кино этой премии удостоен народной артист, кинодраматург Махмудов Абдулахад Алиса оглу (Шейх Абдул).

Премии будут вручены 2 августа – в день Национального кино в Киноцентре «Низами».