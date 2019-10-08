Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Джеймс Пиблз из США и швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год.

Ученые получат награду за работы в области астрономии и астрофизики.

Как отмечается в релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук, Майор и Кело удостоены премии за открытие первой экзопланеты «на орбите солнецеподобной звезды», а Пиблз — за «теоретические открытия в физической космологии».

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).