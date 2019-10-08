Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Джеймс Пиблз из США и швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год.

Ученые получат награду за работы в области астрономии и астрофизики.

Как отмечается в релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук, Майор и Кело удостоены премии за открытие первой экзопланеты «на орбите солнецеподобной звезды», а Пиблз — за «теоретические открытия в физической космологии».

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

| 2019-10-08T14:27:22+00:00 8 октября 2019, 15:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss