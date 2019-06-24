Стали известны города, где пройдут Зимние Олимпийские игры 2026 года

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, сообщает ТАСС.

На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Итоги голосования озвучил президент МОК Томас Бах. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за шведскую — 34, один человек воздержался.

«Мы можем рассчитывать на выдающуюся Олимпиаду в стране с богатыми традициями зимних видов спорта, — сказал Бах. — Страсть итальянских болельщиков вместе с опытом организаторов помогут создать идеальную атмосферу для лучших спортсменов мира».