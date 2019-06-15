Стали известны доходы Иванки Трамп в 2018 году

В 2018 году дочь Дональда Трампа Иванка получила около 5 миллионов долларов доходов от бизнеса. Советник президента США и его дочь Иванка Трамп в прошлом году получила около 4 миллиона долларов дохода от cвоей доли в принадлежащем ее отцу отеле Trump International в Вашингтоне. Как передает korrespondent.net, об этом сообщил Axios в пятницу, 14 июня.

При этом доходы Иванки от траcта, которому принадлежит ее линия брендовой одежды, ювелирных изделий и других товаров, cократились по cравнению с 2017 годом: c 5 до 1 миллиона долларов.

Совокупный доход Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, который также работает советником американского президента, составили в 2018 году как минимум 28 миллионов долларов.