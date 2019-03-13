Стала известна зарплата Зидана в «Реале»

Испанское издание El Confidencial раскрыло детали контракта французского тренера Зинедина Зидана с мадридским «Реалом», передает Lenta.ru.

Возвращение в Мадрид принесло французу базовую зарплату в 12 миллионов евро в год. Сумма может вырасти благодаря бонусам.

До ухода из клуба в 2018 году зарплата З.Зидана составляла 7,5 миллиона евро.

О назначении З.Зидана «Реал» объявил 11 марта.

Отметим, до ухода из «Реала» он трижды приводил клуб к завоеванию кубка Лиги чемпионов. 46-летний З.Зидан работал в структуре клуба с 2014 года. Сперва француз был наставником молодежной команды «Реала», а в 2016 году возглавил первую команду.

С 2001 по 2006 год З.Зидан защищал цвета испанского королевского клуба в качестве игрока. Вместе с «Реалом» он выигрывал золото чемпионата страны и завоевывал кубок Лиги чемпионов. Также спортсмен является чемпионом мира (1998) и финалистом турнира (2006) в составе сборной Франции. Полузащитник — чемпион Европы (2000).