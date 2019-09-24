Стала известна тройка лучших тренеров по версии Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имя наставника, которому хотел бы вручить награду тренера года.

34-летний форвард в голосовании Международной федерации футбола (ФИФА) выбрал наставника национальной португальской команды Фернанду Сантуша.

Вчера, 23 сентября в Милане, Италия, прошла церемония вручения наград The Best FIFA Awards-2019.

Известно, что на второе место Роналду поставил алжирского специалиста Джамелю Бельмади, а на третье — главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Однако в итоговом голосовании лидером стал немецкий специалист Клопп. Бельмади оказался на пятом, а Сантуш — седьмом.(Газета.Ru)

| 2019-09-24T09:33:41+00:00 24 сентября 2019, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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