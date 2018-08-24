Стала известна суть новых санкций США против России

Государственный департамент США опубликовал документ о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.
Согласно документу, ограничительные меры предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также отказ от финансовой помощи, выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий.
Кроме того, санкции предполагают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг.
При этом Госдепартамент «в интересах национальной безопасности» не будет ограничивать сотрудничество в космической сфере сообщает «Радио Свобода».36 просмотров