Стала известна программа официального визита в Азербайджан президента ПАСЕ

Названа программа предусмотренного на 11-12 сентября официального визита в Азербайджан президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

Как сообщает Report, в рамках двухдневного визита в Баку предусмотрено ряд встреч президента ПАСЕ с официальными лицами.

В частности, запланированы встречи Лилиан Мори Паскье с членами парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, дисциплинарной комиссии. В то же время, президент ПАСЕ примет участие на предстоящем 11 сентября в Баку «круглом столе» под названием «Наши права, наши свободы, наша Европа» по случаю 70-летия Совета Европы.