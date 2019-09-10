Стала известна программа официального визита в Азербайджан президента ПАСЕ

Названа программа предусмотренного на 11-12 сентября официального визита в Азербайджан президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

Как сообщает Report, в рамках двухдневного визита в Баку предусмотрено ряд встреч президента ПАСЕ с официальными лицами.

В частности, запланированы встречи Лилиан Мори Паскье с членами парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, дисциплинарной комиссии. В то же время, президент ПАСЕ примет участие на предстоящем 11 сентября в Баку «круглом столе» под названием «Наши права, наши свободы, наша Европа» по случаю 70-летия Совета Европы.

| 2019-09-10T14:14:29+00:00 10 сентября 2019, 16:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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