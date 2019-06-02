Стала известна причина по которой Ассанжу не предъявят обвинения в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинения основателю WikiLeaks за его роль в публикации некоторых сверхсекретных материалов ЦРУ, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники, передает РИА Новости.

По данным издания, прокурорам не удастся предъявить новые обвинения против Ассанжа по нескольким причинам, среди которых недостаточность у правительства времени на их выдвижение – по закону об экстрадиции обвинения необходимо выдвинуть в течение 60 дней с момента первого приговора – и высокая секретность опубликованных материалов ЦРУ.

| 2019-06-02T20:00:16+00:00 2 июня 2019, 21:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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