Стала известна причина крушения вертолета владельца ФК Лестер

Названа причина крушения вертолета владельца британского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичая Шриваддханапрабхи, сообщает Sky News.

Отмечается, что основной причиной трагедии стала неисправность рулевого винта.

Напомним, крушение вертолета произошло вечером 27 октября после матча Английской премьер-лиги между Лестером и Вест Хэмом. Вертолет Шриваддханапрабхи поднялся в воздух, а через несколько минут упал вблизи стадиона и взорвался.

Находившиеся на борту владелец Лестер, два сотрудника команды, пилот и еще одна пассажирка погибли.

17 просмотров
| 2018-11-01T02:51:44+00:00 1 ноября 2018, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss