Стала известна причина крушения вертолета владельца ФК Лестер

Названа причина крушения вертолета владельца британского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичая Шриваддханапрабхи, сообщает Sky News.

Отмечается, что основной причиной трагедии стала неисправность рулевого винта.

Напомним, крушение вертолета произошло вечером 27 октября после матча Английской премьер-лиги между Лестером и Вест Хэмом. Вертолет Шриваддханапрабхи поднялся в воздух, а через несколько минут упал вблизи стадиона и взорвался.

Находившиеся на борту владелец Лестер, два сотрудника команды, пилот и еще одна пассажирка погибли.

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