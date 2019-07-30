Стала известна дата переговоров по азербайджано-грузинской границе

«Члены комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы вместе с экспертами посетят 19 августа монастырский комплекс «Кешикчидаг».

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил сопредседатель комиссии по делимитации и демаркации азербайджанской границы, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

По его словам, совместная комиссия попытается прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с монастырским комплексом.

Л.Дарсалия сказал, что близ монастырского комплекса «Кешикчидаг» увеличилось число азербайджанских и грузинских пограничников: «Очень важно сохранять спокойную атмосферу. Деятельность комиссии продолжается. Проблема существует уже 25 лет. Проблема очень сложная, но ее нужно решить по возможности быстро».

Сопредседатель комиссии отметил, что после недавнего инцидента на границе на обеих сторонах введены определенные ограничения и ведется работа для восстановления прежнего режима.

Представитель МИД добавил, что согласно плану, встреча экспертов продлится до 23 августа.

Он подчеркнул, что правительства Грузии и Азербайджана активно сотрудничают по вопросам делимитации границы между двумя странами.

Л.Дарсалия призвал общественность позволить комиссии продолжить деятельность в среде, соответствующей духу добрососедства и стратегического партнерства.