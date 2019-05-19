Стал известен состав делегации США на инаугурацию Зеленского

На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского от США отправится делегация в составе пяти человек.

Список распространила пресс-служба Белого дома, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.

Американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Кроме Волкера в состав также вошли посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая в 10:00 утра.

18 мая официальный представитель МИДа Украины сообщила, что на церемонии инаугурации Зеленского ожидаются главы пяти государств— Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава парламента Азербайджана, а также вице-премьеры Белоруссии, Словакии, Болгарии и Румынии.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко (iz.ru).

| 2019-05-19T11:28:45+00:00 19 мая 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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