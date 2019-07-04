Стал известен режиссер сериала «Властелин колец»

Студия Amazon выбрала режиссера для сериала «Властелин колец». Им станет испанец Хуан Антонио Байона, сообщает Deadline.

«Для меня честь присоединиться к этому проекту и команде. Не могу дождаться, чтобы пересказать зрителям историю Средиземья и Второй Эпохи», — сказал Хуан Антонио Байона.

Испанский режиссер, который работал над фильмом «Мир Юрского периода 2», снимет два первых эпизода, основанных на ранних романах Дж.Р.Р.Толкина. События сериала развернуться задолго до того, что было в трилогии Питера Джексона.

Представители Amazon Studios пока не раскрывают детали проекта, кроме того, что сериал станет одним из самых масштабных проектов компании.

РИА Новости