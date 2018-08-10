Стал известен покупатель крупнейшего российского бриллианта

Представители Mouawad отметили, что гордятся таким важным приобретением и намерены добавить камень к своему собранию исторических алмазов. «К бриллианту «Династия» нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный «Алросой», — сказали руководители Mouawad Group Фред и Паскал Муавад.