Стал известен покупатель крупнейшего российского бриллианта

«Алроса» продала самый крупный бриллиант «Династия» из одноименной коллекции ювелирному дому Mouawad Group, сообщил РИА Новости представитель алмазодобытчика.

Сумму сделки стороны не разглашают.

Аукцион прошел в минувший четверг на собственной электронной торговой площадке «Алросы». Центральный камень коллекции «Династия» представляет собой бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений) − самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства. По итогам торгов он стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным «Алросой».

 

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| 2018-08-10T08:08:17+00:00 10 августа 2018, 09:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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