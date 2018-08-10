Стал известен покупатель крупнейшего российского бриллианта

«Алроса» продала самый крупный бриллиант «Династия» из одноименной коллекции ювелирному дому Mouawad Group, сообщил РИА Новости представитель алмазодобытчика.
Сумму сделки стороны не разглашают.
Аукцион прошел в минувший четверг на собственной электронной торговой площадке «Алросы». Центральный камень коллекции «Династия» представляет собой бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений) − самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства. По итогам торгов он стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным «Алросой».
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