Стал известен новый главный тренер сборной Азербайджана

Определился новый главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу. Им стал итальянский специалист Джованни Капрара.

Он будет работать в «милли» вместе со своим ассистентом Марчелло Сервеллином. Первая цель нового наставника команды – удачное выступление на олимпийском квалификационном турнире в Бразилии, где соперниками нашей сборной, помимо хозяек площадки, станут сборные Доминиканской Республики и Камеруна.

Отметим, что в конце мая Капрара дебютирует с командой в Золотой Евролиге, а в конце августа сыграет на чемпионате Европы в одной группе со сборными Венгрии, Хорватии, Голландии, Румынии и Эстонии.

Отметим, что Капрара приводил сборную России к победе на чемпионате мира 2006 года.