Стал известен формат теледебатов кандидатов в президенты Украины

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройдут 19 апреля с 20.00 до 21.00 в студии Национальной общественной телекомпании Украины, сообщил ее глава Зураб Аласания на свой странице в соцсети Facebook.

Если участие примут оба кандидата, то дебаты пройдут в «жестком формате, поминутно прописанном постановлением ЦИК», отметил он. Если в студию придет только один кандидат, то он сможет весь час использовать для своей предвыборной агитации. В случае, если оба кандидата проигнорируют дебаты, на телеканале будет показан документальный фильм об Амстердаме из цикла «Удивительные города мира». Во время демонстрации фильма на экране будет запущена бегущая строка с надписью «Простите, кандидаты в президенты Украины не явились на дебаты», сказал Аласания.