Мужчину в США приговорили к тюрьме за угрозы журналистам Boston Globe

Власти США приговорили к четырем месяцам тюрьмы 69-летнего Роберта Чейна, угрожавшего сотрудникам газеты Boston Globe из-за политики издания, направленной на защиту средств массовой информации от критики Дональда Трампа.
Как сообщает прокуратура штата Массачусетс, 69-летний Роберт Д. Чейн из Энсино, штат Калифорния, приговорен к четырем месяцам тюрьмы, после отбывания которых он должен будет находиться под надзором 3 года. Также суд обязал мужчину выплатить штраф в 3,5 тысячи долларов и возместить ущерб Boston Globe — 16 тысяч долларов.
Роберт Чейн совершал десятки телефонных звонков в офис газеты, угрожая убить сотрудников, и называл издание «врагом народа», термином, который Трамп часто использует в адрес СМИ. Первый подобный вызов поступил в офис газеты 10 августа, в день, когда издание объявило о намерении опубликовать редакторскую колонку, посвященную опасности «нападений со стороны администрации (президента США) на прессу».(РИА Новости)