США ждут полноправного членства Македонии в НАТО к саммиту в декабре

Северная Македония может стать полноправным членом НАТО к саммиту альянса в декабре, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, передает РИА Новости.
В феврале Македония и представители 29 стран-участниц альянса подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе протокол о вступлении будущей республики Северная Македония. Решение должны ратифицировать все члены альянса.
«Мы надеемся, что это произойдет на встрече лидеров в декабре. Это то, над чем мы все работаем», — сказала она во вторник журналистам.
«Я знаю, что решение проходит через наш Сенат в США, и мы твердо верим, что Сенат ратифицирует. Мы надеемся на лето, но думаем, что это будет осенью», — сказала она.
По словам постпреда, «это вопрос времени, и мы надеемся, что к концу года на нашей встрече руководства мы сможем приветствовать Северную Македонию в нашем альянсе».