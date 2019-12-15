США ждут ответа талибов на предложение по договору о прекращении огня

Делегации США и афганского движения «Талибан» в настоящее время обсуждают в Катаре соглашение о прекращении огня и снижении насилия, США ожидают ответа талибов на предложение в этой связи, сообщил в воскресенье во время Дохийского форума глава делегации США на переговорах Залмай Халилзад.
«Мы обсуждаем с ними сейчас прекращение огня и снижение насилия, мы сделали им предложение, ожидаем ответа», — сказал Халилзад. По его словам, также идет обсуждение будущей системы контроля и проверки выполнения договоренностей, которые могут быть достигнуты, из-за отсутствия доверия к «Талибан».(РИА Новости)
| 2019-12-15T11:19:55+00:00 15 декабря 2019, 14:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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