США ждут ответа талибов на предложение по договору о прекращении огня

«Мы обсуждаем с ними сейчас прекращение огня и снижение насилия, мы сделали им предложение, ожидаем ответа», — сказал Халилзад. По его словам, также идет обсуждение будущей системы контроля и проверки выполнения договоренностей, которые могут быть достигнуты, из-за отсутствия доверия к «Талибан».(РИА Новости)