США заявили о сохранении «оживленных отношений» с Турцией

«Несмотря на существующую напряженность, США продолжают оставаться для Турции надежным другом и союзником. Наши страны сохраняют оживленные экономические отношения», — говорится в заявлении американского посольства в Twitter.Минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в «серьезных нарушениях прав человека».

РИА Новости