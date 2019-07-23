США заявили о готовности к переговорам с КНДР

Администрация США готова возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова с властями КНДР и считает, что дело за Пхеньяном. Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

«Они, вероятно, хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдет. Недавно была небольшая переписка, очень позитивная переписка с Северной Кореей», — сказал американский лидер, не вдаваясь в детали.

При этом он напомнил, что Пхеньян следует своим обещаниям и воздерживается от проведения новых ядерных и ракетных испытаний. «Опять-таки ядерных испытаний, ракетных испытаний [в КНДР] нет», — отметил Трамп.

«Мы будем готовы [к переговорам], когда они будут готовы», — подчеркнул в заключение руководитель администрации США, имея в виду должностных лиц КНДР.

ТАСС