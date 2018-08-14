США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи фактически исключил возможность ведения переговоров с Вашингтоном

Американская администрация сохраняет готовность к диалогу с правительством в Тегеране, невзирая на заявления руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, фактически исключившего возможность ведения переговоров с Вашингтоном. Об этом заявила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя высказывания аятоллы Хаменеи.

«Как заявил [ранее] госсекретарь [США Майкл Помпео], президент [Дональд Трамп] готов вести диалог с Ираном, чтобы найти решения неотложных вопросов национальной безопасности», — подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства. Она отвечала на вопрос о том, расценивает ли Вашингтон слова аятоллы Хаменеи как отказ Тегерана от возможных переговоров с американской стороной без предварительных условий, о которых ранее публично упоминал руководитель администрации США. Американский дипломат оставила без ответа просьбу уточнить, происходили ли между Соединенными Штатами и Ираном прямые контакты или через посредников после того, как Трамп в конце июля сигнализировал о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

В Белом доме давать оценки заявлениям аятоллы Хаменеи отказались.

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