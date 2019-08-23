США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что американские элементы ПРО, вопреки российским заявлениям, не нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мы сегодня слышали (от России — ред.), что США сами нарушали договор ДРСМД, из-за нашего недавнего испытания, которое использовало пусковую установку МК-41, которая также есть в нашей системе противоракетной обороны Aegis Ashore. Это категорически не соответствует действительности. Aegis Ashore не имеет наступательного потенциала в наземных запусках крылатых или баллистических ракет, хотя и использует те же структурные компоненты, что и система вертикального запуска МК-41 морского базирования», — сказал Коэн.

«Система Aegis Ashore не нарушает наши обязательства по договору ДРСМД», — добавил он.(РИА Новости)