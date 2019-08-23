США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что американские элементы ПРО, вопреки российским заявлениям, не нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«Мы сегодня слышали (от России — ред.), что США сами нарушали договор ДРСМД, из-за нашего недавнего испытания, которое использовало пусковую установку МК-41, которая также есть в нашей системе противоракетной обороны Aegis Ashore. Это категорически не соответствует действительности. Aegis Ashore не имеет наступательного потенциала в наземных запусках крылатых или баллистических ракет, хотя и использует те же структурные компоненты, что и система вертикального запуска МК-41 морского базирования», — сказал Коэн.
«Система Aegis Ashore не нарушает наши обязательства по договору ДРСМД», — добавил он.(РИА Новости)
| 2019-08-22T23:54:28+00:00 23 августа 2019, 05:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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