США завершили работу над космическим кораблем «Орион»

США завершили работу над транспортным космическим кораблем многоразового использования «Орион» и намерены направить его к полету вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.

«“Артемида-1” запустит космический корабль НАСА “Орион” и ракету Space Launch System вокруг Луны, чтобы испытать систему и подготовить высадку первой женщины и следующего американца на Луну через пять лет, а также будущие миссии к Марсу», — заявили в НАСА.

НАСА уточняет, что сборка первого «Ориона» была недавно завершена. Также готов и европейский сервисный модуль — основной компонент мощности системы, который разработало Европейское космическое агентство, его доставили в США в ноябре 2018 года для окончательной сборки.

Теплозащита оболочки корабля будет завершена в ближайшее время, а в сентябре его перевезут в Огайо, где проведут окончательные испытания. Когда корабль будет готов к полету, НАСА не сообщает.

США в эти дни отмечают 50-летие первой высадки американских астронавтов на Луну.