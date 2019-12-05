США завершили отвод войск с севера Сирии

США завершили процесс отвода и передислокации своих войск с северо-востока Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Марка Эспера.

По словам министра, в Сирии останутся 600 американских военнослужащих.

»[Число военных] останется относительно статичным вокруг этой цифры. Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить [присутствие]», — заявил Эспер.

Глава Пентагона также не исключил, что в дальнейшем может быть снижение числа военных США в Сирии, если европейские союзники Соединенных Штатов отправят своих военнослужащих в регион.

«Если союзное государство, страна из НАТО, решит дать нам 50 человек, я, возможно, смогу отозвать 50 [своих] человек», — уточнил Эспер.(Газета.Ru)