США завершили отвод войск с севера Сирии

США завершили процесс отвода и передислокации своих войск с северо-востока Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Марка Эспера.

По словам министра, в Сирии останутся 600 американских военнослужащих.

»[Число военных] останется относительно статичным вокруг этой цифры. Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить [присутствие]», — заявил Эспер.

«Если союзное государство, страна из НАТО, решит дать нам 50 человек, я, возможно, смогу отозвать 50 [своих] человек», — уточнил Эспер.(Газета.Ru)

| 2019-12-05T12:18:06+00:00 5 декабря 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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