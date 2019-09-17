США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы», — сказал Пенс, выступая в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

Он повторил, что США «готовы к бою», как ранее выразился президент Дональд Трамп.

«Нападения на наших союзников и мировые поставки нефти потерпят неудачу… Мы изучаем все данные. Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять, в предстоящие дни», — добавил Пенс.