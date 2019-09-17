США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, передает РИА Новости.
«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы», — сказал Пенс, выступая в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.
Он повторил, что США «готовы к бою», как ранее выразился президент Дональд Трамп.
«Нападения на наших союзников и мировые поставки нефти потерпят неудачу… Мы изучаем все данные. Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять, в предстоящие дни», — добавил Пенс.
«Но я обещаю, что при президенте Трампе Соединенные Штаты сохранят доминирование в энергетике, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости и предпримут все необходимые шаги для того, чтобы защитить нашу страну, наших солдат и наших союзников в Заливе. Можете на это рассчитывать», — добавил Пенс.